Plakatkunst von Chryseldis Hofer-Mitterer in der Telfer Villa Schindler

21.07.2017, 14:06 Uhr

Die bekannte Malerin Chryseldis Hofer-Mitterer hat über 20 Jahre lang den Tiroler Volksschauspielen in Telfs den Stempel aufgedrückt: Ihre Plakatentwürfe machten auf besondere Art auf das Sommertheater und seine Inhalte aufmerksam. Parallel zu den heurigen Tiroler Volksschauspielen sind jetzt ihre Originalentwürfe und die Plakate für dieses Theaterfestival aus den Jahren 1981 bis 2009 in der Villa Schindler ausgestellt.

Chryseldis Hofer-Mitterer

TELFS. Im Vorspann zum heurigen Programm der Tiroler Volksschauspiele in Telfs wird an eine große Tiroler Künstlerin gedacht:, sie ist heuer am 28. Februar 68-jährig nach dem Wohnungsbrand in Hall ums Leben gekommen.hat das Bild der Volksschauspiele seit seinen Anfängen geprägt, bereits zu Zeiten vonund. Bei den ersten Volksschauspielen in Hall gestaltete Chryseldis das Plakat zum Aufregerstück "Stigma" von, ihr langjähriger Lebensgefährte. Die gemeinsame Tochterundwaren bei der Gestaltung der aktuellen Ausstellung in der Villa Schindler beteiligt und zeigten sich überrascht und gerührt über den großen Andrang zur Vernissage am Donnerstag, 20.7.Unter den zahlreichen Gästen war auch eine gute Bekannte der Künstlerin, Dr.aus Köln, sie hielt die Laudatio: „Chryseldis hat die Bildwelt um Dimensionen erweitert und neue ganz eigene Bildwelten geschaffen. Durch sie wurde unsere Wahrnehmung geformt und erweitert."Bgm.erklärt in seiner Begrüßung, dass die Marktgemeinde zu gewissen Anlässen weiterhin ihre Drucke „Wintermunde“ verschenkt.„Mit der heurigen Sommerausstellung bedankt sich die Marktgemeinde Telfs bei Chryseldis Hofer-Mitterer und gedenkt einer ganz außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeit", so KulturreferentViele Künstler-Kollegen/innen, Kunst-Freunde, Familie und auch Chryseldis-Verehrer Altbürgermeisterfreuten sich über diese Ausstellung, Kopp hat bereits 1974 die ersten Arbeiten der Künstlerin gekauft.

Chryseldis Plakatkunst

Lesung von Felix Mitterer

bis 31. August 2017 täglich von 16.00-20.00 Uhr und vom 1. bis 30. September jeweils am Dienstag von 10.00-13.00 Uhr und am Donnerstag von 18.00-20.00 Uhr geöffnet.Felix Mitterer lädt im Rahmen der Ausstellung am 30. August 2017 um 19.00 Uhr zu einer Lesung für Chryseldis in die „Kulturvilla" ein.