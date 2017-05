Spatenstich für visionäres Bauprojekt in Telfs

12.05.2017, 16:40 Uhr

Das Bauprojekt "wendelin.natürlich leben." feierte am 2. Mai in Telfs seinen Baubeginn. Neun hochwertige Wohneinheiten entstehen am Fuße des idyllischen Naherholungsgebietes Wendelinus.

TELFS. In Telfs wird ein wegweisendes Projekt realisiert, das Wohnbauprojekt „wendelin.natürlich leben". Besondere Qualitäten im Bereich der Wohngesundheit und des Wohnklimas setzen ebenso Maßstäbe, wie das durchdachte Nachhaltigkeitskonzept.Beim neuen Bauprojekt geht es nicht um Terminologie, sondern um moderne Bauphilosophie, um fortschrittliche Wohnraumschaffung nach ursprünglichen Prinzipien, wie Elke Weithaler, Geschäftsführerin des Tiroler Projektträgers "ML", erklärt. Sie definiert ihre Idee von nachhaltigem Bauen so: "Nachhaltigkeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und die Konsequenzen des heutigen Handelns auf das Leben von morgen zu bedenken. In Telfs baut man nicht nur mit den Händen, sondern mit dem Herzen. Und natürlich mit einem interdisziplinären Wissensschatz um moderne Bautechniken, denen oftmals ein einfaches Credo zugrunde liegt: Zurück zur Natur."Der Projektträger "ML" entwickelt Immobilien mit hoher gesundheitlicher Qualität. Hierbei werden umfassende Kriterien in der Planung und Ausführung berücksichtigt. Verwendet werden natürliche Baustoffe wie Holz, Lehm, Schafwolle und Hanf. Dazu passt die idyllische Szenerie des angrenzenden Naherholungsgebietes. "Leben im Einklang mit der Natur durch Rückbesinnung auf die Natur und ihre traditionelle, verantwortungsbewusste Nutzung stehen im Vordergrund", heißt es beim Projektträger "ML". Das raffinierte Architekturkonzept – geradlinig und auf das Wesentliche reduziert – sieht flexible Raumlösungen vor, je nach Bedürfnis der zukünftigen Bewohner. Eine intelligente Energieaufbereitung und eine durchdachte, naturnahe Landschaftsgestaltung runden das Profil von »wendelin.natürlich leben.« ab. Ab Frühjahr 2018 sind die gesunden Lebensräume bezugsfertig.Informationen: www.wendelin-telfs.at