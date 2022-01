24 Sternsinger gingen in Bad Vigaun für eine gerechtere Welt von Haus zu Haus. Die gesammelten Spenden kommen Menschen in Brasilien zu Gute.

BAD VIGAUN. "Es geht um die Sicherung der Landrechte, um die medizinische Betreuung, um die Selbstversorgung und um Bildungsinitiativen", berichtet der Historiker und Turmuhrenspezialist Michael Neureiter aus Bad Vigaun. Der Amazonas-Regenwald in Brasilien war heuer der Schwerpunkt der Dreikönigsaktion. Die Katholische Jungschar kooperiert mit einer Partnerorganisation vor Ort und sorgt für den optimalen Einsatz der Mittel für das Überleben der indigenen Völker.

Ein Ort steht zusammen

Trotz Corona wurde die Dreikönigsaktion in Bad Vigaun ein voller Erfolg: 21 Kinder waren seit Neujahr mit erwachsenen Begleitern in sieben Gruppen unterwegs, dazu kam eine Gruppe mit drei engagierten Erwachsenen. Sie wurden in acht Vigauner Haushalten verpflegt. Die Gesamtleitung der Aktion lag auch heuer bei Pfarrsekretärin Sonja Irnberger. Diakon Kurt Fastner konnte beim Festgottesdienst am Dreikönigstag das Super-Ergebnis der Sammlung präsentieren: "Bad Vigaun trägt mit 7.200,00 Euro zum Überleben im Regenwald bei. In der letzten Dreikönigsaktion vor Corona lag das Ergebnis mit 7.333,93 Euro nur knapp darüber."

