Mit Hard-Enduro an die Weltspitze: Für den Krispler Michael Walkner war 2021 ein besonderes Jahr.

KRISPL. Noch bevor er richtig Rad fahren konnte, saß der 3-jährige Michael Walkner aus Krispl-Gaißau bereits auf einem kleinen Motorrad und glühte am elterlichen Anwesen umher. Als er dann einen Trial-Weltmeisterschaftslauf in Saalbach sah, war es um ihn und Bruder Thomas geschehen. Jetzt mit 22 Jahren zählt Michael Walkner zur absoluten Hard-Enduro-Weltspitze.

Ziel: Top Five der Welt

Enduro ist eine Mischung aus Trial und Motocross – nur noch viel schwerer, da die Rennen meistens durch extreme Wildnis mit Steilstufen, kräfteraubendem Schieben und wilden, rutschigen Abfahrten führen. Nach neun Jahren Felbertalschule, der Gesellenprüfung im Maschinenbau, Matura mit Auszeichnung und Präsenzdienst fuhr der Gaißauer 2016 erstmals das prestigeträchtige Erzbergrodeo in der Steiermark. In Folge präsentierte er sich mit guten Ergebnissen bei schwierigsten Events als österreichische Zukunftshoffnung im Hard Enduro. Daneben baute er sich als offizieller Testfahrer einen wertvollen Erfahrungsschatz auf.

Vor zwei Jahren wagte er den Sprung ins Profilager. 2021 war für Michael Walkner ein ganz besonders erfolgreiches Jahr. So gewann er die italienische Meisterschaft und fuhr bei fast allen Bewerben der „FIM Hard Enduro World Championsship“ in die Top Ten. In der „World Enduro Super Serie“ (WESS) kam er in der Gesamtwertung auf den 7. Platz. Aufgrund dieser guten Erfolge konnte er auch Red Bull („mein Traum“) und die Salzburg Wohnbau als Sponsoren gewinnen. Bei der italienischen Motorradfirma GASGAS, die von KTM übernommen wurde, ist er als Werksfahrer aufgenommen worden. Die Ziele für 2022 sind klar: „Ich werde mich auf die Weltmeisterschaft konzentrieren und möchte unter die Top Five kommen. Außerdem werde ich wieder Rennen der italienischen Meisterschaft fahren.“

In der Disziplin Kreuzheben sicherte sich der Krispler Christopher Eibl dieses Jahr den Staatsmeistertitel in der Klasse bis 90 Kilogramm. Dabei konnte er den bestehenden Österreich-Rekord von 255 Kilo ablösen und holte sich die Qualifikation für "Mr. Olympia 2022" in Las Vegas.

Foto: Eibl

Stefanie Noppinger aus Hallein ist mehrfache Kunstturn-Staatsmeisterin. 2019 gewann sie bei "Ninja Warrior Germany" mit den "Magic Monkeys" den Teambewerb und zog im Einzelbewerb wieder ins Finale ein. Dieses Jahr zeigte sie den besten Auftritt einer Frau weltweit.

Foto: Barth

Seit 2020/21 spielt Christopher Mayr beim neugegründeten UFC Hallein und hatte als Kapitän großen Einfluss darauf, dass viele Spieler ebenfalls beim UFC blieben. Er erzielte in acht Spielen fünf Tore. Nach einem Kreuzbandriss möchte er im Frühjahr wieder einsteigen.

Foto: UFC Hallein

Der gebürtige Kuchler ist sicherlich der Aufsteiger der Saison im Starensemble von Fußballmeister Red Bull Salzburg. Heuer gab es bereits Gänsehautfeeling in der Champions League. Das prägendste Erlebnis seines Fußballerlebens, so der 20-Jährige.

Foto: Red Bull Salzburg

Die 27-jährige Dressurreiterin aus Hallein nahm heuer erstmals an einem Turnier teil und konnte sich im Europachampionat der Haflinger mit "Avatar" sensationell im Vorderfeld platzieren. Sie wird von Pia Hemetinger vom URG Thomanbauer in Bad Vigaun trainiert.

Foto: Josef Wind

Das Vigauner Nachwuchstalent Matthias Rettenbacher erzielte bei der Meisterschaft U16 in Straßwalchen in seiner Gewichtsklasse Gold. Drei seiner Kämpfe beendete er sogar vorzeitig mit Ippon (voller Punktzahl). Für die Judounion Hallein-Golling ist das der erste Staatsmeistertitel.

Foto: Judounion Hallein-Golling

