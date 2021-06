Annaberg. Bislang war Christoph Stummer nur Gast auf der urigen Theodor-Körnerhütte am Fuße des Gosaukammes. Durch seine Leidenschaft zum Bergsport und im Winter als begeisterter Skitourengeher kennt er die Region recht gut. Ab 1. Juni übernimmt er die Alpenvereinshütte als Pächter.

Traditionell und cool

Dabei bringt der Absolvent der Tourismusschule Bad Ischl viele kreative Ideen mit. Traditionell will er die Hütte führen, aber mit modernem Touch. So plant er beispielsweise bereits die Gestaltung der Speisekarte. Für das Essen selbst ist er bereits mit regionalen Erzeugern in Kontakt. Bewährtes, wie den Kaspressknödel, wird es weiterhin geben, allerdings: "Könnte er bei mir vielleicht optisch ein bissl cooler ausschauen", so Stummer. Die Theodor-Körnerhütte ist von Annaberg/Astauwinkel ab Parkplatz Pommer in gut 1,5 Stunden auf der Forststraße oder über alpine Steige gut erreichbar. Von der Hütte aus gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Weiterwandern, Trailrunning oder Klettern. Christoph Stummer plant mit Juni aufzusperren: "Das Gebiet rund um den Gosaukamm hat so viel Potenzial und - sind wir uns ehrlich: Die Bischofsmütze ist doch echt ein cooler Berg."