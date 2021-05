„Electric Love Boutique Edition” 26. bis 28. August 2021 am Salzburgring

„Electric Love Boutique Edition” am Salzburgring. Erste Kategorien bereits ausverkauft!

3 Tage, 3 Bühnen und über 100 Acts! Mit Steve Aoki, Armin Van Buuren und Afrojack haben viele Topstars aus der Szene bereits zugesagt, zahlreiche weitere internationale Topacts werden folgen. Die Planungen für die Electric Love Boutique Edition von 26. bis 28. August 2021 am Salzburgring laufen auf Hochtouren.

Durch die heute verkündeten weiteren Öffnungsschritte und Erleichterungen für Veranstalter durch die Politik steht dem Musikfestival nichts mehr im Wege.

„Die Nachfrage wird das Ticketangebot bei weitem übersteigen. Durch den geschlossenen Vorverkauf für die ELF-Ticketinhaber, die einen Ticket-Swap auf 2022 vorgenommen haben, sind bereits einige Kategorien wie die ‚Boutique Lodge‘ für Donnerstag, Freitag und Samstag ausverkauft“, erklärt Veranstalter Manuel Reifenauer und weiß, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis alle Tagestickets für die drei Konzerttage restlos ausverkauft sind. „Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir Mitte Juni noch Tickets übrighaben werden. Die Leute sind richtig heiß darauf, endlich wieder live Musik erleben zu können.“

Hochkarätiges Line Up announecd

Nicht nur die Fans brennen auf das erste große Musikfestival 2021, auch die Künstler selbst sind mega motiviert, so richtig Party zu machen. Das who is who der internationalen Electro-Szene wie Armin Van Buuren, Steve Aoki oder Afrojack hat bereits für die Electric Love Boutique Edition zugesagt. Und in den kommenden Wochen werden noch weitere Top-Acts announed. „Wir haben unseren Fans versprochen, dass es eine richtig geniale Boutique Edition wird“, betont Veranstalter Manuel Reifenauer.

„Das Line Up ist jetzt schon echt stark und wir haben noch ein paar Überraschungen auf Lager!“

Electric Love Boutique Edition

Die Electric Love Boutique Edition wird als Open Air Event an drei Tagen auf drei Bühnen mit jeweils maximal 10.000 Besuchern pro Tag auf dem Salzburgring-Areal stattfinden – durch die strikt getrennten Veranstaltungstage, ohne Mehrtages-Tickets sowie ohne Camping kann ein umsetzbares Präventionskonzept inklusive Teststrategie sichergestellt werden. „Für jeden Tagesticket-Besitzer gilt die 3-G-Regelung. Die genauen Abläufe definieren wir mit den Behörden nach den jeweils geltenden Bestimmungen“.

Electric Love Boutique Edition Hard Facts vom 26 / 27 / 28 August 2021Salzburgring, Austria

3 einzelne Veranstaltungstage: Donnerstag, Freitag und Samstag

Ausschließlich Tagestickets

Viele Ticketkategorien bereits jetzt Ausverkauft

Kein Camping

Familiäre Atmosphäre

Limitierte 10.000 Tickets pro Tag

3 Stages

Über 100 internationale Acts

