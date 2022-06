Der 1. Halleiner Schachklub hat in dieser Saison einen riesigen Erfolg zu verzeichnen. Die Herrenmannschaft Union Hallein 1 hat den ersten Platz in der Landesliga B erreicht und steigt damit in die Landesliga A auf. Die Spieler, die die meisten Partien bestritten haben, waren Husejin Halilovic, Manuel Holzer, Martin Buchner, Mario Hauthaler, Mathias Leitner und Felix Kipman. Es sind aber auch junge Nachwuchsspieler eingesetzt worden. Besonders erfolgreich war hierbei der erst 18jährige Olek Inti Cespedes, der zwei Siege in zwei gespielten Partien erringen konnte.

Generell legt der 1. Halleiner Schachclub sein Hauptaugenmerk auf eine fundierte Nachwuchsförderung. Schon die Allerkleinsten werden im Alter von gerade mal 5 Jahren spielerisch an das Schachspiel herangeführt und dürfen, wenn sie ein bestimmtes Spielniveau erreicht haben, gerne an Turnieren teilnehmen. Ein Beispiel hierfür ist der kleine Phillipp Lunenburg, der mit gerade mal 5 Jahren Salzburger Landesmeister in der Altersklasse U 8 wurde. Zum wiederholten Male Salzburger Landemeisterinnen wurden Lea-Marie Wintersteller und Eliana Spadi.

Der 1. Halleiner Schachclub war auch der einzige Verein, der in der U16 Liga des Salzburger Landes gleich mit zwei Jugendmannschaften angetreten ist, damit möglichst viele Kinder teilnehmen konnten. Die U16 Mannschaft Union Hallein 4 erreichte hier den guten dritten Platz. Die älteren Kinder und Jugendlichen wie Ege Ertugrul oder Nils Hake dürfen zusätzlich auch bereits in der Liga der Salzburger 1. Klasse Nord starten und erste Erfahrungen bei den Erwachsenen sammeln. Zum Teil wurden hier schon beträchtliche Leistungen gezeigt und manch Erwachsener, der die Halleiner Jugendlichen unterschätzte, bereute dies am Ende sehr.

Trainiert wird immer donnerstags von 17.00 bis 18.30 Uhr im Klublokal in der Europastraße 26 in Hallein. Anschließend findet das Erwachsenentraining statt. Zusätzlich wird für die Kinder und Jugendlichen ein spielstärkenangepasstes Zusatztraining Samstagvormittag angeboten. Das Training umfasst für die fortgeschrittenen Kinder Partieanalysen, Taktiktraining und Turniervorbereitungen. Es soll aber auch niemals der Spaß zu kurz kommen und so wird bei schönem Wetter auch einmal spontan im Park Schach gespielt oder eine Pause zum Eis-Essen eingelegt. Geleitet wird das Jugendtraining von Gerhard Rosenlechner, mit dem man sich bei Interesse gerne in Verbindung setzen kann (Tel. 0660/5084690). Wer von den vielen Vorzügen, die das Schachspiel insbesondere im Hinblick auf die Konzentrationsfähigkeit von Kindern bietet, profitieren möchte, ist herzlich eingeladen, an einem Schnuppertraining teilzunehmen.

Sie finden uns auf: www.schachklub-hallein.at