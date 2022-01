Martina Egger aus St. Koloman will nachhaltigen Tourismus fördern: Jetzt werden Öffis mit günstigeren Skitouren kombiniert.

ST. KOLOMAN. Hier hat sich Martina Egger als Co-Workerin in der Tauglerei im März 2020 – eine Woche vor dem ersten Lockdown – mit der Produktion von Wildkräuter-Feinkost, Kräuterwanderungen und Kräuter-Kochworkshops unter dem Namen „AlmSinn“ selbstständig gemacht.

Bonus für Öffi-Ankunft

Da bekanntlich im Winter keine Kräuter wachsen und Martina Egger begeisterte Skitourengeherin ist, will sie nun auch im Winter die Menschen für die Salzburger Bergwelt begeistern. Auch als Geschäftsführerin des örtlichen Tourismusverbandes will sie besondere, und vor allem nachhaltige, Angebote entwickeln um die Wertschöpfung im Ort zu steigern. Martina Egger und Bergführer Hans Eichholzer starten ab 2022 in St. Koloman mit Skitourenangeboten für Anfänger und Interessierte. Für die Anreise mit den Öffis gibt es einen Nachhaltigkeitsbonus und ein Shuttle ab der S-Bahnstation Bad Vigaun. #%

Skitouren leicht gemacht

So hat Martina Egger für ihre Kurs-Pauschalen das kulinarische Angebot der Tauglerei (ehemaliger Kirchenwirt), das Angebot des ersten örtlichen Skitourenverleihs „Bergroas“ und das Nächtigungsangebot der St. Kolomaner Beherberger gebündelt. Die Angebote starteten im Jänner 2022. Die Kurse sind als Tagespauschalen einzeln oder gesamt für zwei oder drei Tage (optional mit Nächtigung) buchbar. Die Kurse finden in Kleingruppen (4 bis 6 Personen) von Montag bis Mittwoch und von Freitag bis Sonntag statt. Der erste Tag startet mit einem Skitouren-Anfängerkurs in leichtem Gelände. Am zweiten Tag gibt es einen Lawinenkurs mit LVS-Training und am dritten Tag steht eine geführte Skitour für Anfänger auf den Trattberg mit Hütteneinkehr am Programm.

