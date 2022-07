Die Tiroler NEOS fixieren die vorderen Listenplätze für die Landtagswahl im Herbst und setzen ein klares Zeichen: Ohne Quote reihen sich drei Frauen hinter Spitzenkandidat Dominik Oberhofer auf der Landtagsliste.

TIROL. In Innsbruck ging der 2-wöchige Vorwahlprozess der Tiroler NEOS zu Ende. Landessprecher Dominik Oberhofer führt die NEOS mit 96 Prozent Zustimmung als Spitzenkandidat in den Wahlkampf: „Das ist ein deutlich besseres Ergebnis als beim ersten Antritt. Da freut man sich persönlich schon sehr!"

Hinter Oberhofer reihen sich gleich drei Frauen auf der Liste: „Ohne Quote und Frauen mit enormer Fachkompetenz! Das macht mich besonders stolz!“

DIe Liste im Detail:



2 .Birgit Obermüller

3. Susanna Riedlsperger

4. Franziska Schumi

5. Markus Moser

6. Markus Trainer

7. Stefan Wirtenberger

8. Johannes Augustin

9. Edith Reichel

10. Jasmin Simoner

11. Kevin Ladstätter

12. Markus Moll

13. Armin Mairhofer

Rund 700 Tirolerinnen und Tiroler haben sich an dem Vorwahlprozess beteiligt, kein anderer Spitzenkandidat in Tirol wurde von mehr Menschen gewählt als Oberhofer: „Während sich andere Parteien im Hinterkämmerchen die Liste ausmachen, sorgt bei uns NEOS ein aufwendiger demokratischer Prozess für die Reihung. Das macht uns keiner so schnell nach!“

"Die neue Volkspartei, die sind wir NEOS"



Im Zuge der Landesmitgliederversammlung gibt Dominik Oberhofer mit einer klaren Ansage gegen die ÖVP den Ton für den Landtagswahlkampf vor:



„Diese Partei steht weder für Stabilität noch für Krisenmanagement. Die neue Volkspartei – die sind wir NEOS! Wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft, kämpfen für die beste Bildung und können Umwelt und Wirtschaft verbinden.“

Während die BürgerInnen mit den höchsten Steuern und Abgaben belastet und durch die Inflation enteignet werden, verteilt die Regierung Steuermillionen an ÖVP Vereine, so Oberhofer weiter: „Diese Selbstbedienungsmentalität werden wir beenden und das korrupte schwarz-türkise System endlich in Tirol abschaffen.“

Die Umfragen sehen die NEOS in Tirol bei 11,5 Prozent. Dazu Dominik Oberhofer abschließend kämpferisch: „Eine nächste Koalition ohne uns, wird sich nicht ausgehen! Wir sind bereit.“

