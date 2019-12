TIROL/SCHWAZ. Am Vormittag des 24. Dezember fand das traditionelle Weihnachtsständchen mit Günther Platter statt. Diesmal besucht die prominente Blasmusiker-Formation das Alten- und Pflegeheim St. Josef – Weidachhof in Schwaz.

Weihnachtsständchen mit Günther Platter wird zur Tradition



Am 24. Dezember am Vormittag hielt eine prominente Blasmusiker-Formation ihr traditionelles Weihnachtsständchen ab. Diesmal besuchte das Quartett das Alten- und Pflegeheim St. Josef – Weidachhof in Schwaz bzw. die im September bezogenen Übergangsunterkunft. Das Blasmusik-Quartett besteht aus Landeshauptmann Günther Platter, dem Musiker Franz Hackl, Moser Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und Minister a.D. Karlheinz Töchterle. Mit dem Weihnachtsständchen sollen die BewohnerInnen, deren Angehörigen sowie die MitarbeiterInnen auf den Heiligen Abend eingestimmt werden.

Großer Antrang beim Weihnachtsständchen



Dem Traditionellen Weihnachtsständchen lauschten rund 80 ZuhörerInnen. „Es gibt so viele Menschen in unserem Land, die sich das ganze Jahr und auch am Heiligen Abend in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Gerade zu Weihnachten – dem Fest der Liebe, des Miteinanders und des Zusammenhalts – möchten auch wir mit unserem Besuch allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine kleine Freude bereiten.", so Günther Platter. Im Zusammenhang mit dem Weihnachtsständchen erinnert der Landeshauptmann an den brand im Pflegeheim St. Josef im November 2018, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

„Ich freue mich über diese ehrenvolle und liebenswürdige Weihnachtsbescherung durch LH Günther Platter und seine Kollegen. Gerade am Heiligen Abend ist es besonders schön, Freude zu schenken und eine liebevolle Nähe zu spüren“ (Hans Lintner, Bürgermeister)

