Bildungsminister Martin Polaschek besuchte auf Einladung von Bürgermeister Alfred Riedl die Neue Mittelschule in Wagram

GRAFENWÖRTH/FELS. Die NÖMS Fels-Grafenwörth hat bereits seit vielen Jahren Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit digitalen Endgeräten.

„Der Computer gehört zum Unterricht wie der Ball zur Turnstunde. Es ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit als Minister Digitalisierung noch stärker in den Unterricht zu bringen. Wir führen z.Bsp. ein neues Schulfach „Digitale Grundbildung“ ein und liefern Laptops und Tablets an die Schülerinnen und Schüler aus. Mir ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen sich in der digitalen Welt zu bewegen, sie zu gestalten und die Informationen darin zu verarbeiten.“