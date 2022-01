Rechtzeitig vor den anstehenden Landtagswahlen bündelt die FPÖ bereits ihre Kräfte neu. Der 46-jährige Heinrich Pegler aus Langenrohr wird ab 1. Februar neuer Bezirksparteisekretär der FPÖ Bezirksgruppe Tulln. In seinem Heimatort Langenrohr ist Pegler bereits seit 2020 im Gemeinderat.



TULLN. „Schon in seinen bisherigen Funktionen als Bezirkswahlkampfleiter oder Ortsparteiobmann hat Pegler tolle Arbeit geleistet. Die Übernahme des Bezirksparteisekretärs sorgt somit für ein hohes Maß an Kontinuität innerhalb der Parteiorganisation. Mit dieser Entscheidung sei auch eine wichtige Weichenstellung in Richtung Landtagswahl 2023 gesetzt worden.“, freut sich Bezirksparteiobmann Andreas Bors.

„Mein Hauptaugenmerk wird am stetigen Auf- und Ausbau unserer Freiheitlichen Ortsgruppen liegen. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Unterstützung unserer örtlichen Funktionäre. Ich lege großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit und freue mich auf die neue Aufgabe“

, so der neue Bezirksparteisekretär Heinrich Pegler.