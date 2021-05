TULLN. Endlich war es soweit und die Buch-Neuerscheinung "TULLN - Momente einer Stadt" konnte im Rahmen einer Einführung sowie eines Vortrages des Herausgebers und Historikers Johannes Ramharter präsentiert werden. "Für uns ist dieses herausragende wissenschaftliche Werk etwas Besonderes, als wissenschaftliche Aufarbeitung der Stadt Tulln, das neue Ereignisse und Erkenntnisse in sachlicher, aber verständlicher Weise, darstellt", bedankt sich Bürgermeister Peter Eisenschenk beim Historiker Johannes Ramharter. "Im Buch haben wir Fragen gestellt, die von der Gegenwart ausgehen, anhand dieser haben wir in verschiedenen Essays Stück für Stück das damalige Leben beschrieben und aufgearbeitet", erklärt Ramharter und bedankt sich besonders bei seiner Co-Autorin Heidi Bachmayer für die kompetente und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. Im Fokus des Buches stehen die Fragen zur Stadtrechtsurkunde Tullns sowie, warum funktioniert die Selbstverwaltung der Stadt Tulln soviel anders als sonst wo und was hat ein Brief aus dem 16. Jahrhundert eines Tullner Bürgers an seinen Sohn mit der Stadt des Miteinander zu tun? Auf diese und noch mehr Fragen findet man im Buch "TULLN - Momente einer Stadt" Antworten.