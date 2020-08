Schnupperfliegen im Rahmen des Tullner Aktivsommers

TULLN (pa). Das Sportreferat der Stadtgemeinde Tulln organisiert, gemeinsam mit den Vereinen der Gemeinde jedes Jahr in den Sommerferien das Ferienspiel.Der "Tullner Aktivsommer für Kinder und Jugendliche" ist seit vielen Jahren ein nicht mehr wegzudenkender Fixbestandteil der Sommerferien in Tulln und Umland geworden. Das Ferienprogramm bringt den Kindern und Jugendlichen Unterhaltung und neue Freundschaften.Die Mitglieder des Union Segelfliegerclub Tulln (www.sfctulln.at) haben sich heuer daran beteiligt und Schnupperfliegen für Kinder ab dem 10. Lebensjahr angeboten.Samstag den 22.08. war es dann so weit: Der Verein hatte 8 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren und Ihre Eltern zum Schnupperfliegen zu Besuch. Das Wetter war bis Nachmittag zwar heiß gut angesagt, so gegen 16:00 Uhr wurden schwere Gewitter erwartet. Ziel war somit, das Programm bis zum frühen Nachmittag durchzuziehen. Die "angehenden Pilotinnen und Piloten" haben einen Testflug im Doppelsitzer absolviert und sind anschließend mit der Motormaschine zu ihrem jeweiligen Zu-Hause geflogen. Noch vor der Gewitterfront waren alle Flugzeuge wieder im Hangar und Kinder und Eltern konnten sich bei Grillwürstel oder Kuchen stärken.Christoph Reinsperger, Obmann des Union Segelfliegerclub Tulln: „Wir werden sehen, ob dereine oder andere mit fünfzehn wieder kommt, um bei uns den Flugschein zu machen.“ Willkommen sind sie allemal. Bleibt nur noch zu wünschen, dass der Schulaufsatz "Ferienerlebnisse" gut gelingt.