TULLN. Im Rahmen des großen Schulschlussfestes „Hello Summer“ am 1. Und 2. Juli wurde in der Rosenarcade auch „Tullns next Shopping Queen/King“ prämiert. Zur Siegerin und damit zu Tullns erster Shopping Queen wurde Sigrid Schmidt gekürt – sie erhielt insgesamt bei Online-Publikumsvoting und Juryvoting die meisten Punkte. Alle vier Kanditdatinnen und Kandidaten erhielten allesamt Bestnoten der Jury für ihre Outfits – damit haben sie deutlich gezeigt, dass man sich in Tulln auf kurzen Wegen von Kopf bis Fuß perfekt einkleiden kann. Alle vier Kandidaten durften ihr Outfit, das sie mit einem Shopping-Budget von 400,- Euro zusammengestellt haben, behalten. Die Siegerin Sigrid Schmidt hat als Tullns erste Shopping Queen zusätzlich 200,- Euro Tullner Zehner bekommen. Darüber hinaus ist geplant, dass sie weitere Innenstadt-Projekte in Tulln als Influencerin begleitet.