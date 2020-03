Kurz nach der Alarmierung zum Verkehrsunfall auf der S5 wurde die Feuerwehr Tulln um 13:30 Uhr zu einem Ölaustritt aus einem Kanal in die Kleine Tulln alarmiert.

TULLN / LANGENLEBARN (pa). Bedienstete der Polizeiinspektion Tulln wurden am 4. März 2020, gegen 14.00 Uhr, von der Landeswarnzentrale der Feuerwehr bezüglich eines Ölaustritts bei der "kleinen Tulln" im Stadtgemeindegebiet von Tulln an der Donau in Kenntnis gesetzt. Bei den anschließend durchgeführten Erhebungen konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter mehrere Liter Hydrauliköl in einen öffentlichen Kanal geleert haben dürften. Die Wasserrechtsabteilung der Bezirkshauptmannschaft Tulln, sowie die Abteilung Wasserwerk/Kläranlage der Stadtgemeinde Tulln wurden in Kenntnis gesetzt und die notwendigen Maßnahmen wurden umgehend durchgeführt. Die Erhebungen bezüglich der unbekannten Täter werden durch die Bediensteten der Polizeiinspektion Tulln geführt.

Ölsperren wurden errichtet

Da sämtliche Kräfte der Stadtfeuerwehr beim schweren Verkehrunfall auf der S5 gebunden waren, wurde nach Rücksprache mit dem Kommando von der Landeswarnzentrale die Feuerwehr Langenlebarn zur Abwicklung dieses Einsatzes alarmiert.

Um ein Ausbreiten des Ölfilms zu verhindern, ordnete der zuständige Journalbeamte der Bezirkshauptmannschaft Tulln an, Ölsperren auf der Kleinen Tulln zu errichten. Weiters unterstützen die Feuerwehrkameraden die Polizei bei der Suche nach der Ursache. Polizeiangaben zufolge hat eine unbekannte Person Hydrauliköl in ein Kanalgitter geleert.

Dieser Einsatz ist ein gutes Beispiel für die gegenseitige Zusammenarbeit und Hilfe der einzelnen Wehren untereinander, um auch in Extremsituationen die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Dank nochmals an das Kommando und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langenlebarn.

Eingesetzt waren:

Feuerwehr Langenlebarn