Nach einer langen Pause bedingt durch Corona, startet die Schule KreaMont im neuen Schuljahr wieder mit einigen Veranstaltungen.

Den Auftakt macht am 10.9. ein spannender Vortrag von Claus Dieter Kaul, einem der wichtigsten Montessori-Experten im deutschsprachigen Raum, zum Thema Kosmische Erziehung im 21. Jahrhundert. Claus Dieter Kaul ist bekannt für seine ganz Besondere und lebendige Art seinem Publikum die Montessori- Pädagogik näher zu bringen.

Die zweite Veranstaltung, ein Kabarett von und mit Omar Sarsam, findet am 24.9. im Musikschulsaal in St. Andrä-Wördern statt. Der Titel seines Programms lautet Herzalarm und verspricht einen unterhaltsamen Abend.

Die dritte Veranstaltung am 18.10. ist der alljährliche Flohmarkt der KreaMont, den es sonst immer im Frühjahr gibt. Hier kann man in Ruhe nach dem ein oder anderen Schnäppchen jagen.

Die Veranstaltungen finden alle unter Berücksichtigung der Covid-19 Maßnahmen statt.

Die Schulgemeinschaft der KreaMont freut sich auf zahlreiche BesucherInnen.