TULLN. Es ist nicht mehr lange bis zum Heiligen Abend. Die Kinder, aber auch viele Erwachsene fiebern diesem Datum entgegen. Immer noch ist dieser Tag für Jung und Alt etwas besonderes. Weihnachten, das Fest der Liebe, aber auch das Fest um mal Danke zu sagen. Danke, dass du für mich da bist, danke, dass du mir hilfst, danke, dass es dich gibt. Dieses "Danke" drücken viele Menschen mit einem Geschenk aus. Ein Geschenk, dass wohl überlegt ist und vom Herzen kommt. Es soll natürlich Freude bereiten, aber auch den Bedürfnissen des Beschenkten angepasst sein. Es ist nicht immer leicht das Geeignete zu finden. Die Auswahl ist groß und wer sagt, dass man auch den Geschmack genau trifft? Wer sich darüber wirklich Gedanken macht, weiß, es ist nicht einfach das geeignete für die richtige Person zu finden. Am besten, man ist das ganze Jahr hellhörig und notiert schon mal die "Anspielungen", die so anfallen. Oder man wählt die einfachere, unpersönlichere Variante: Bargeld oder Gutschein. Franz Hofmann, Tulln:



"Ich hoffe, ich kann Freude schenken und bleibe dabei eher traditionell."

Eher noch unschlüssig ist Johann Janisch, Tulln: "Bei den Kindern ist es durch den Brief ans Christkind klar. Bei meiner Frau warte ich noch auf die Eingebung - die kommt mit Sicherheit. Bis jetzt habe ich noch jedes Jahr das Passende für meine Gattin gefunden." Lisa G., Tulln ist sich sicher: "Ich warte auf die Öffnung der Geschäfte, weil ich den regionalen Handel unterstützen möchte. Ich liebe es, praktische Dinge zu verschenken, mit denen man etwas anfangen kann. Mein Freund bekommt deshalb einen Werkzeugkoffer. Die Familie bekommt Geschenke zur gemeinsamen Konsumation, z.B. Liköre usw." Christian Schilcher, Michelhausen schenkt all das, was der ganzen Familie Freude macht:



"Einen großen Weihnachtsbaum mit vielen Lichtern!"

Mit einem Lächeln erwähnt der Papa von zwei Jungs auch noch: "viele Spielsachen, ganz viel Essen und noch mehr Süßigkeiten." Da ist wohl garantiert für jeden etwas Passendes dabei.