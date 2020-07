Zwei zertifizierte Grünraumpfelger aus dem Bezirk Tulln.

Landesrat Martin Eichtinger: „Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen des österreichweit einzigartigen ,Natur im Garten‘ Lehrgangs ,Ökologische Grünraumpflege‘. Das erworbene Wissen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei zukünftigen Grünraumprojekten und hilft den Gemeinden langfristig Geld zu sparen.“

SANKT ANDRÄ-WÖRDERN / GROSSRIEDENTHAL (pa). Rene Bauer aus Großriedenthal und Idrizi Nazmi aus St. Andrä-Wördern haben den „Natur im Garten“ Lehrgang „Ökologische Grünraumpflege“ als zwei von 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgreich abgeschlossen. „75% der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wünschen, dass die öffentlichen Grünflächen ihrer Gemeinde naturnah gepflegt werden. Insgesamt 393 Gemeinden in Niederösterreich setzen bei der Grünraumpflege bereits auf biologischen Pflanzenschutz“, so Eichtinger.

Neben spezifischem Fachwissen zur ökologischen Grünraumpflege zu den Schwerpunktthemen Boden, standortangepasste Hecken und Bäume, Staudenbepflanzung wurden die Lehrinhalte auf der GARTEN TULLN, im Bildungszentrum Langenlois sowie auf Projektbaustellen in Gemeinden praxisnahe vermittelt.

Der nächste Lehrgang startet ab dem Frühjahr 2021. Anmeldungen werden ab sofort beim „Natur im Garten“ Telefon unter 02742/74333 entgegen genommen. Weitere Informationen auf www.naturimgarten.at.