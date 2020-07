Herrenmannschaft des Atzenbrugger Diamond Country Clubs holt den Landesmeistertitel zum dritten Mal ins Tullnerfeld.

EBREICHSDORF / ATZENBRUGG. "Unsere Minis, ich bin stolz auf euch", sagte Proette Melanie Wolkersberger zu Konstantin Füsselberger und Lukas Zeiler, als sie die Golfpartie gegen den Herrenflight des Golfclubs Schönborn gewonnen haben. Doch von vorn.

Von 10. bis 12. Juli fanden im Golfclub Schloss Ebreichsdorf die niederösterreichischen Landesmannschaftsmeisterschaften in Golf statt. Mit dabei waren sowohl das Damen- als auch das Herrenteam des Diamond Country Clubs in Atzenbrugg.

Die Damen – Laura Fangmeyer, Norah Seidl, Gloria Handl und Sofia Seldemirova – gewannen am ersten Tag gegen die Damen des GCC Brunn am Gebirge. Samstag ging das Spiel für den GC Schönfeld, Sonntag für den GC Föhrenwald aus.

Sieg, Sieg, Sieg

Erfolgreicher ist das Ergebnis der Herren, wo Thomas Kaufmann, Marko Stepinac, Konstantin Füsselberger, Lukas Zeiler, Laurenz Kubin, Felix Schrott, Luca Denk, Alexander Kles, Jeremy Feist und last but not least Patrick Klofterböck an den Abschlag gingen und jeden Tag einen Sieg heimbrachten. Am Freitag spielten sie gegen den GC Adamstal, Samstag gegen GC Föhrenwald und somit trafen sie im Finale auf die Herrenmannschaft des GC Schloss Schönborn.

Schläge mit Argusaugen beobachtet

Sportdirektor Alexander Kubin beobachtete die Schläge "seiner Jungs" mit Argusaugen, Proette Wolkersberger freute sich über die sensationellen Ergebnisse ihrer Spieler. Diese wurden eingefahren, weil die Mannschaft bestens betreut und gut trainiert ist, aber auch weil der Zusammenhalt stark ist. Und das spiegelte sich etwa in der Hilfsbereitschaft und Untersützung wieder, denn wer nicht spielte, ging als Caddy.

Applaus, Applaus

Extra angereist kamen auch Maximilian Aichelburg und Anna Pinkowicz, die kurzerhand Sonntag den "Minis" (Füsselberger 14 Jahre und Zeiler 16 Jahre) als Caddy gingen sowie Manuel Peschke. Beendet wurde das Spiel am Sonntag auf dem 17. Loch, die Medaillen und den Glaspokal erhielt das Team im Clubhouse, inklusive Applaus.

By the way: Das Herrenteam holte bereits drei Mal den Landesmeistertitel und ebenso zwei Mal den Staatsmeister-Titel ins Tullnerfeld. Ob sich bei letzterem ein Hattrick ausgeht, wird sich Anfang August weisen, wenn es bei den Mannschaftsstaatsmeisterschaften heißt: Schönes Spiel!