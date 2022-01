Rosenarcade Tulln erweitert den Shop-Mix

Rosenarcade Center Managerin Katharina Gfrerer präsentiert im noch jungen Jahr 2022 bereits drei Neuerungen im Shop-Mix der Rosenarcade: s.Oliver plant ein Refurbishment der Verkaufsflächen und setzt dabei ein neues Shop-Konzept um und die Marke Esprit wird im Frühling mit Mode für die ganze Familie eröffnen. Auch die Attimo Espresso Lounge startet mit neuem Betreiber und Konzept in das neue Jahr.

TULLN. Derzeit ist der Wintersale in der Rosenarcade Tulln bereits in vollem Gang. Zahlreiche Shops starten mit attraktiven Rabatten ins neue Jahr. Darüber hinaus präsentiert Rosenarcade Center Managerin Katharina Gfrerer Neuerungen im Shop-Mix. Zwei Shop-Neuigkeiten, die im Laufe des Jahres 2022 realisiert werden, sowie ein neues Gastronomieangebot erweitern das umfangreiche Angebot der Rosenarcade Tulln.



„Wir sind stolz, dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern im heurigen Jahr wieder etwas Neues bieten können. Mit s.Oliver, Esprit und der Neuübernahme der Attimo Espresso Lounge optimieren wir den Branchen-Mix und das Look & Feel der Rosenarcade um weitere Highlights. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Shopping-Jahr 2022 “

, so Center Managerin Katharina Gfrerer.

Ab März: s.Oliver und Esprit neu



Die Esprit-Filiale, die bis dato in der Tullner Frankgasse angesiedelt war, zieht mit Mitte Februar in die Rosenarcade ein und eröffnet im März 2022. Mit einer Verkaufsfläche von 240m2 im 1. Obergeschoss hat Esprit alles an trendiger Mode zu bieten was das Herz begehrt. Kompetente Beraterinnen und Berater runden das Service-Paket von Esprit ab.

Mit einem neuem Shop-Konzept wird s.Oliver seine Besucherinnen und Besucher noch mehr Angebot bieten können. Aktuell noch im Räumungsverkauf, wird die Verkaufsfläche von 180m2 anschließend umgebaut und ab 9. März wieder in vollem Glanz eröffnen. Zu finden ist s.Oliver mit coolen Looks und Accessoires im Erdgeschoss.

Bella Italia in Tulln: Attimo Espresso Lounge



Bereits im Oktober haben Harald Marker und Uli Neuhauser aus Tulbing die Attimo Espresso Lounge im 2. Obergeschoss der Rosenarcade mit einer Sonnenterasse über den Dächern Tullns neu übernommen. Ein umfangreiches Frühstücksangebot und italienischer Kaffee von Segafredo sorgen für den perfekten Start in den Tag. Aber auch für die italienischen Snacks, Salate und Desserts sowie einen After-Work-Drink ist die Attimo Espresso Lounge auf jeden Fall einen Besuch wert. Ebenfalls im Sortiment ist ein Ab Hof Verkauf vom Familienweingut Kolkmann und Weingut Nigl. Die Attimo Espresso Lounge komplettiert damit das Gastronomieangebot der Rosenarcade.