Sturmjause in der Lössiade!



Wir bieten Ihnen köstlichen Sturm und dazu passende Speisen



Genießen Sie ihren Wochenausklang in der gemütlichen Presshausstube oder im Kellergassl-Gastgarten



Unser Getränke- und Speisenangebot:



Weiters bieten wir Ihnen 24 Weinviertel-Weine, Limonaden, Kaffee, Tee, Kakao, und Tagesaktuelle Mehlspeisen.



Bauern-Toast (auch vegetarisch), Liptauerbrot, Schmalzbrot, Schmalzbrot mit Zwiebel, Käsebrot, Brot mit Geselchtem, "wilde Kellergassl Jause", an Reankn Geselchtes und an Reankn Blunzn…



Wann:



Fr. 29. September ab 14.00 Uhr



Sa. 30. September ab 14.00 Uhr



S0. 1. Oktober ab 14.00 Uhr



Wo: in der Lössiade, in der Absberger Kellergasse



Anmeldung erbeten bei Martin Schmit unter: Tel. 0650 8707309