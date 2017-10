Bildungsehrenamt: Auszeichnungen überreicht

02.10.2017, 12:52 Uhr

BEZIRK TULLN (pa). Österreichs prominenter Politologe Prof. Peter Filzmaier überreichte als Ehrengast beim BhW Ehrenamtsfest im Museumsdorf Niedersulz vergangenen Samstag den offiziellen Dank der Erwachsenenbildungseinrichtung BhW Niederösterreich an über 60 Personen aus allen Bezirken.Begeistert von der Arbeit der vielen Freiwilligen war Peter Filzmaier der den Slogan des BhW deutlich unterstrich: „Bildung hat Wert und wir sind verpflichtet wertvolle Arbeit in den kleinsten Gemeinschaften zu unterstützen. Vielfalt und Tiefe, dank vieler Freiwilliger.“

Bildung hat Wert

Aus dem Bezirk Tulln wurden für ihr ehrenamtliches Engagement Susanne Haidegger, Daniela Stampfl-Walch und Johann Steinböck geehrt. Das BhW Niederösterreich (vormals als Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich bekannt) steht für umfangreiche Angebote im Erwachsenenbildungsbereich unter dem Motto „Bildung hat Wert“.BhW Ehrenamtskoordinatorin Ariella Schuler: „Dank den vielen Ehrenamtlichen, denn Sie ermöglichen Begegnungen wo Wissen ausgetauscht wird und dies alles in Ihrer wertvollen Freizeit: dafür kann man nicht genug Danke sagen.“.Schuler weiter: „Wir werden im Interesse der Menschen weiterhin als Erwachsenenbildungseinrichtung Ideen für die Zukunft und Konzepte umsetzen, damit wir gemeinsam möglichst viele Menschen für Bildung begeistern.“ Die über 250 Besucher beim BhW-Ehrenamtsfest erfreuten sich an den Sonderführungen des im Osten Österreichs liegenden, größten Museumsdorfes und waren begeistert vom Auftritt der Acapellagruppe Piccanto. Die nächsten Großereignisse des BhW Niederösterreich mit dem Slogan „Bildung hat Wert“: Im Rahmen des Landhausfestes in St. Pölten am 30. September 2017 wird der Klangturm zum BhW-Bildungsturm. Am 12. November tritt das BhW Niederösterreich als Veranstalter der 1. NÖ Freiwilligen- und Ehrenamtsmesse auf.