Goldrausch: Florianis räumten ab

14.05.2017, 13:58 Uhr

27 Goldzeichen ziehrt Feuerwehrhaus

Kommandant sprachlos

In der Feuerwehr Ollern besitzen nun 27 Mitglieder das Leistungsabzeichen in Gold. „Wir sehen diese Ausbildungsstufe als die höchste zu erreichende im Feuerwehrdienst. Die wochenlange intensive und interdisziplinär ausgerichtete Vorbereitung, ermöglicht es den Mitgliedern ihr Wissen aus den unterschiedlichen Fachgebieten miteinander zu verknüpfen und das Ganze auch noch anwendungsgerecht in die Praxis umzusetzen. Aus so einer Ausbildung wachsen Mitglieder mit ganz besonderen Feuerwehrfähigkeiten,“ so Ausbildungsleiter der Feuerwehr Ollern Christoph Gruber."Wir sind enorm stolz auf die Leistungen unserer Kameradin und unserer Kameraden. Es ist alles andere als selbstverständlich zu sehen, dass man sich einer solchen umfangreichen Prüfung samt ihrer langen Vorbereitungsphase unterzieht. Ein geschichtsträchtiger und wichtiger Tag für die Zukunft der Feuerwehr Ollern,“ berichtet unser Kommandant Stefan Obermaißer

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: "Nicht nur heute, sondern auch bereits gestern habt ihr großartiges geleistet. Ihr habt auch gezeigt, dass das miteinander und die gemeinsamen Übungen, eine Einbringung in das Feuerwehrleben ist. Ich bin auch auf euch alle stolz, den die Gold-Auszeichnung ist eine wichtige Auszeichnung für die Feuerwehr".aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier