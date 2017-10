Ein Familienwandertag der besonderen Art!



"HUPF IN GATSCH"

(und schlog a Wö'n)

Wenn wir durch den Gatsch wandern, kommen alle (v.a. Kinder) voll auf Ihre Kosten. Du erinnerst dich vielleicht noch an "Putz dich fit" vom letzten Jahr? Diesmal hat sich die Gesunde Gemeinde Fels am Wagram im Rahmen der Aktion "50 Tage Bewegung" gemeinsam mit dem USC Mama Fitness etwas ganz Verrücktes einfallen lassen, um den baldigen Spatenstich des neuen Turnsaales auf kindgerechte Art zu feiern:

Was erwartet dich?

Guter Grund und guter Zweck:

* Hindernis-zum gemeinsamen Erleben für Jung und Alt durch den Gatsch* Spatenstich-Station (bitte eigene Kinderschaufel mitbringen!)* Wein-in Traubentrestern(mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Fels)* Koch-Workshop mit THERMOMIX (für Groß und Klein!)* Honigverkostung der BIO-Imkerei Hutterer * Impulsvortrag: Kastanien und wie man diese (wie früher) z.B. als Bio-Waschmittel nutzen kannFür das leibliche Wohl sorgen eineund a g'sunde Jaus'n mit Verkostung von Aufstrichen aus dem Thermomix.Der Erlös kommt dem Ankauf von neuem Material wie z.B. einer Weichbodenmatte im neuen Turnsaal - also unseren Kindern - zugute. Spenden für das Buffet und helfende Hände werden gerne angenommen.In Kindergarten und Nachmittagsbetreuung werden außerdem in den nächsten Tagen noch kreative "" aus kompostierbaren Müllsäcken basteln, die von den Kindern dann vor Ort präsentiert und zum Schutz (der Nerven der Eltern ;)) getragen werden können.Weitere Schutzsäcke, Handschuhe und Schuhüberzüge werden, so lange der Vorrat reicht, für euch bereitgestellt.Wir freuen uns aufein gesellig-gatschiges Miteinanderviele lachende Kindergesichter! :DAnmeldung und InformationKeine Anmeldung nötig! Gummistiefel und Regenhose unbedingt empfohlen! Wir gatschen bei JEDEM WETTER.Rückfragen:0650 9786240 (USC Mama Fitness)mail@mama-fitness.at