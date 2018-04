Neues Kommando für FF Muckendorf-Wipfing

30.04.2018, 14:12 Uhr

Jahreshauptversammlung am 27.04.2018: Roman Kainz ist Kommandant.

MUCKENDORF / WIPFING (pa). Durch eine Vielzahl an verschiedensten Umständen und Terminkollisionen, wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung erst am 27. April abgehalten. Dies sollte aber die Durchführung der Mitgliederversammlung mit Jahresbericht nicht stöten und so konnte Kommandant EHBI Gerhard Westermayer die Sitzung mit seiner Begrüßung eröffnen. Seitens der Gemeinde wurde Bürgermeister Hermann Grüssinger und Vize Harald Germann begrüßt. Besonders freuten sich die Kameraden über Besuch aus dem Gemeinderat: Sieglinde Theile, Barbara Vacha und Heidrun Sdorra. Auch zu Gast war Unterabschnittskommandant Hauptbrandinspektor Robert Fleischmann. Beim Bericht des Kommandanten bedankte sich Gerhard Westermayer für die geleistete Arbeit im Jahr 2017 und zeigte sich sichtlich stolz über die Leistungen, die die Mannschaft vollbrachte. Neben 51 Einsätzen im Jahr 2017, wurden insgesamt 323 Ereignisse notiert bei denen eine Stundenleistung von 4138 Stunden aufgewendet wurde. Nach dem Bericht der Verwaltung und dem Rechnungsabschlusses 2017, wurde in Verbindung mit den Kassaprüfern die Verwaltung entlastet.Bei den Berichten der jeweiligen Sachbearbeiter konnte man sich umso mehr einen Einblick in alle Tätigkeiten schaffen.

Neuwahlen eingeläutet

Blick zurück

Beim Tagesordnungspunkt "Beförderungen und Ehrungen" angekommen, wurde Feuerwehrmann Dominik Kainz zum Oberfeuerwehrmann befördert. Oberfeuerwehrmann Meister Patrick wurde durch seine erlangte Ausbildung zum Gruppenkommandanten ernannt und zum Löschmeister befördert. Nach den Ansprachen des Bürgermeisters und des Unterabschnittskommandanten folgte der Tagesordnungspunkt 10 und dieser läutete Neuwahlen ein.Bereits vor zwei Jahren verkündete Kommandant Westermayer die Beendigung seiner Kommandantenfunktion und dadurch wurden Neuwahlen notwendig. Kommandant Westermayer brachte als Wahlvorschlag seine Wunschkandidaten ein und so wurde sein bisheriger Stellvertreter Brandinspektor Roman Kainz zum zukünftigen Kommandanten der Feuerwehr Muckendorf-Wipfing gewählt. Beim zweiten Wahldurchgang wurde Verwalter Rudolf Heckermayer zu seinem neuen Stellvertreter gewählt. Um das Kommando zu vervollständigen wurde durch den neuen Kommandanten, Löschmeister Michael Bichler zum Leiter des Verwaltungsdienstes bestimmt. Beim letzten Tagesordnungspunkt "Allfälliges" angekommen, wurde Gerhard Westermayer zum Ehrenkommandanten ernannt und eine Ehren-Urkunde überreicht. Auch hier zeigte sich die jahrelange Tätigkeit von Gerhard Westermayer, die durch den neuen Kommandanten Roman Kainz erwähnt wurde.Mit tobenden, nicht aufhörendem Beifall wurde Westermayer durch die Mannschaft gefeiert und aus seiner Funktion verabschiedet.Die gesamte Feuerwehr Muckendorf-Wipfing will sich auch auf diesem Weg beim Ehrenkommandanten Gerhard Westermayer für seine aufopfernde, jahrelange Arbeit im Feuerwehrdienst bedanken. Beachtliche 17 Jahre hatte Gerhard Westermayer die Funktion des Kommandanten inne. In diesem Zeitraum wurden zahlreiche Ankäufe im Feuerwehrdienst getätigt die noch immer zukunftsweisend sind. Auch der gesamte Neubau unseres Feuerwehrhauses erfolgte unter seiner Leitung.Auch lobend erwähnen wollen wir an dieser Stelle Frau Maria Fuchs-Hesse die in Verbindung mit Ihrem Urkunden-Atelier ein wahres Meisterstück vollbrachte!