Sankt Andrä-Wördern: Bauarbeiten der L2118 abgeschlossen

16.09.2018, 13:53 Uhr

Landesrat Ludwig Schleritzko nimmt am 12. September 2018 in Vertretung von Lan- deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung der Arbeiten für die Fahrbahnsa- nierung im Gemeindegebiet von St. Andrä-Wördern vor.Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Erhaltungsmaßnahmen unserer Landesstraßen sind ein wesentlicher Faktor für eine moderne Verkehrsinfrastruktur und sehr wichtig für die Verkehrssicherheit in unserem Land.“

Ausgangssituation:

Ausführung:

Bedingt durch die aufgetretenen Schäden entsprach die Fahrbahn der LandesstraßeL 2118 im Bereich zwischen der Landesstraße B 14 und Hintersdorf nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen.Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, mit einem Kos- tenaufwand von rund € 290.000,- die Landesstraße L 2118 auf einer Gesamtlänge von rund 1,9 km einer Generalsanierung zu unterziehen.Auf einer Fläche von rund 11.400 m2 wurde die Fahrbahn der L 2118 gefräst und eine Untergrundverbesserung mit Zement durchgeführt. Anschließend wurde eine neue 8 cm starke bituminöse Tragschichte und in weiterer Folge eine 2-lagige bituminöse Dünn- schichtdecke aufgebracht.Die Fahrbahnbreite wurde entsprechend den Verkehrserfordernissen und örtlichen Ver- hältnissen mit 5,50 m ausgeführt.Weiters wurde durch die Straßenmeisterei Tulln die Entwässerungseinrichtungen den neuen Gegebenheiten angepasst.Abschließend wurde das Bankett dem Neubestand wieder angepasst.Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung wurden von der Fa. Petschl, der Fa. Pit- tel+Brausewetter, der Fa. Possehl und der ARGE Bodenmarkierung NÖ Röhsler in ei- ner Bauzeit von 8 Kalendertagen durchgeführt.Die Kosten belaufen sich auf rund € 290.000,- und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei den VerkehrsteilnehmerInnen für ihr Verständ- nis während den Bauarbeiten.