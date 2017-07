Freiheitliche Jugend startet Bädertour in Tulln

19.07.2017, 14:06 Uhr

Mit dabei in der Badetasche sind tausende Wasserbälle und Sonnenbrillen mit Slogans wie: „Sicherheit und Friede statt Vergewaltiger und Diebe", „Auf unsere Jugend bauen statt auf Asylanten schauen" und „Oben ohne bis Bikini statt Fremde im Burkini"."Werbung will man mit den provokanten Sprüchen für Forderungen wie Gratis-Selbstverteidigungskurse, Jobgarantien für Lehrlinge und Sachleistungen anstatt finanzieller Unterstützung für Flüchtlinge machen", so FJ-Landesobmann Alexander Murlasits und FPÖ-Bezirksparteiobmann Andreas Bors.