„Until the last feather falls – Disastrous Secrets” heißt das Werk von Violetta Gallee, BORG-Schülerin der 7. Klasse, das seit wenigen Tagen auf der Self-Publishing Website bod.de erhältlich ist.

BAD LEONFELDEN. In ihrem Roman schreibt die Autorin über eine Schule für magische Wesen, in der sich nicht nur die Hauptcharaktere Luca und Velvet näherkommen, sondern auch tiefgründige Geheimnisse für Spannung sorgen.Die Idee für dieses Buch kam der Schülerin, als im Englischunterricht das Thema Literatur behandelt wurde. Die dabei aufgetauchte Frage, wie lange es wohl dauern würde, ein Buch zu schreiben, ging der jungen Autorin nicht mehr aus dem Kopf und sie machte die Probe aufs Exempel. „Ich staunte nicht schlecht, als Violetta mir nach den Sommerferien ein Manuskript überreichte mit der Frage, ob ich ihren innerhalb von drei Monaten geschriebenen Roman lesen würde“, so die Englischlehrerin Barbara Wolfmayr.

Eine ganze Fantasy-Reihe

Ihre Liebe zur englischen Sprache ließ sie das Buch auch in eben dieser verfassen. Die Endfassung, die mit der Unterstützung einer englischsprachigen Lektorin fertiggestellt wurde, ist zudem mit 90 Zeichnungen illustriert, welche auch aus der Feder der BORG-Schülerin stammen.Auf die Frage, wie man an so ein Projekt herangeht, meint die begeisterte Autorin: „Zuerst habe ich die zwei Hauptcharaktere erfunden und mir dann zwei bis drei Höhepunkte ausgedacht, auf die ich hingeschrieben habe.“ Violetta Gallee hat noch weitere Pläne, denn „Disastrous Secrets“ ist erst der erste Teil einer ganzen Fantasy-Reihe mit dem Titel „Until the last feather falls“. Dieser ist demnächst auch bei Amazon und Thalia bestellbar.