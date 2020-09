EIDENBERG/STEYREGG. Die BezirksRundschau verloste im Rahmen einer Sonderausgabe im März 2020 eine Übernachtung am Lamahof Weixlbaumer in Eidenberg. Gewonnen hat diese Monika Wödlinger aus Steyregg. Ende August löste sie gemeinsam mit ihrer Familie den Gewinn ein. "Wir haben in einer wirklich schönen und sauberen Ferienwohnung übernachtet. Sie war sehr groß und wir haben alle gut geschlafen", so Wödlinger. Sie lobt auch das gute Bio-Frühstück am nächsten Morgen. Am Vormittag stand dann das Lamareiten mit "Sepp", "Walter" und "Felix" an. "Wir erfuhren vom Dominik, den Sohn des Bauernhofs, sehr viel über die Lamas. Das war sehr interessant, weil jedes seinen eigenen Charakter hat. Meines zum Beispiel war sehr schnell, das von Paul sehr langsam und das von Lena wollte immer fressen", so die Steyreggerin. Nach der einstündigen Tour mit den Lamas stand noch Bogenschießen an: ein Highlight für Sohn Paul. Auch Tochter Lena hat einen kleinen Bogen bekommen. "Die Besitzer waren sehr nett und zuvorkommend. Wirklich zum Weiterempfehlen", sagt Monika Wödlinger.