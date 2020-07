OBERNEUKIRCHEN/LINZ. Das sportliche wie gesellschaftliche Highlight im Jahreskalender des Kiwanis ClubsLinz-Kepler fand bei bestem Sommerwetter statt. 62 Spieler gingen beim 17. Charity-Golfturnier auf dem wunderschön neu gestalteten Platz im Golfclub Sterngartl in Oberneukirchen an den Start. Ihr Ziel: Nicht nur ein Platz auf dem Siegertreppchen. Den Kiwanis geht es beim Golfen um die gute Sache. In diesem Jahr war der Reinerlös des Turniers für die vierjährige Annika aus St. Florian bestimmt. Das Mädchen leidet am Phelan-McDermid-Syndrom, einem seltenen Gendefekt, und wird ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Die Spieler und Sponsoren waren großzügig.

Umbauarbeiten im Haus notwendig

Adolf Mastny, Präsident des KC Linz-Kepler, überreichte den Eltern von Annika einen Scheck über 5.000 Euro. „Es ist unseine Herzensangelegenheit, dem fröhlichen Mädchen und ihrer Familie zu helfen“,sagt Mastny. „Mit der Spende kann die Familie die notwendigen Umbauten im Haus vornehmen und eine Therapie im Adeli Zentrum in der Slowakei antreten, die von der ÖGK nur teilweise unterstützt wird. Auf eine erste Therapie hatte Annika sehr gut angesprochen. Sie konnte kurz darauf ihre ersten Schritte machen.“