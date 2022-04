Am Freitag, den 8. April ging in der Stadthalle Steyregg die Jahreshauptversammlung der Jungen Generation (SPÖ) Urfahr-Umgebung über die Bühne.

URFAHR-UMGEBUNG. Zahlreiche Ehrengäste wie Bezirksvorsitzenden Alois Stöger, JG-Landesvorsitzender Michael Mollner, als auch Beverley Allen-Stingeder, nahmen an der Jahreshauptversammlung teil. Bereits bei den Vorstellungsrunden der neuen Vorstandsmitglieder zeigte sich, dass die Energie und Bereitschaft hoch sind. Dies wurde bei den teils hitzig geführten Debatten zu Anträgen zu besserer psychischer Versorgung von jungen Menschen als auch einem Kautionsfonds für Jugendliche im Bezirk bestätigt.

Wahlvorschlag einstimmig angenommen

Der Wahlvorschlag wurde von den Delegierten einstimmig angenommen mit Christian Wiesmayr als Vorsitzenden und Julia Luckeneder als Stellvertreterin. Neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern (Lea Eder, David Tisler, Benjamin Perndl) kamen mit der Wahl noch Sarah Weber und Alexander Rath (Schriftführer/in) sowie Simon Panholzer als SJ-Verbindungsperson hinzu. Am Ende der Versammlung erinnerte Alexander Rath in den Schlussworten an die vielen Aufgaben, die der JG UU in den nächsten Jahren zukommen werden, zeigte sich aber gemeinsam mit dem Team sehr zuversichtlich. Getreu dem Satz von Willy Brandt: „Wir wollen mehr Demokratie wagen!“