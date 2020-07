OTTENSHEIM. Mitte Juni waren Vertreter der Marktgemeinde Ottensheim rund um Bürgermeister Franz Füreder zu Gast bei Bildungs-Landesrätin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. Ein besonderes Anliegen Füreders war der Neubau einer sechsgruppigen Kinderbetreuungseinrichtung in Ottensheim und die Abdeckung der Betreuungsbedürfnisse der Kinder und Eltern der Gemeinde. „Es freut mich für Bürgermeister Füreder, dass sich die Gemeinde Ottensheim so gut entwickelt, und ich verstehe sein Anliegen zum Wohl der Kinder. Daher freue ich mich umso mehr, dem Bürgermeister und der Gemeinde eine Förderung in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro für den Neubau einer sechsgruppigen Kinderbetreuung zusagen zu können. Mit den zwei neuen Krabbelstuben- und den vier neuen Kindergartengruppen werden für die Kinder in der Gemeinde Ottensheim wichtige und moderne Betreuungseinrichtungen geschaffen“, betont Haberlander.

Baustart noch heuer im August

„Am gemeindeeigenen Grundstück in der Feldstraße errichtet die Gemeinde ein neues Kinderbetreuungsgebäude. Für die Bereitstellung der erforderlichen Grün- bzw. Spielplatzflächen wird das benachbarte Grundstück des Stiftes Wilhering langfristig gepachtet", so Ottensheims Bürgermeister. Mit der Planung wurde nach dem durchgeführtem Wettbewerb das Architektenbüro Two in a box beauftragt. Die Marktgemeinde Ottensheim bekennt sich als Klimabündnis-und Bodenbündnisgemeinde unter anderem zu ressourcenschonendem und nachhaltigem Bauen. Außerdem setzt sie bei den bauausführenden Firmen auf Regionalität. Der gesamte zweigeschoßige Baukörper des Kindergartens wird mit Ausnahme der Stahlbeton-Fundamentplatte in Holzbauweise errichtet. Die gesamten Errichtungskosten belaufen sich netto auf ca. 2,3 Millionen Euro. Baustart ist im August 2020. „Damit wird mit den jahrelangen Provisorien Schluss sein“, so Füreder.