BAD LEONFELDEN. Gemeinderat Günther Schneitler hat die Obmannschaft der FPÖ-Stadtgruppe Bad Leonfelden übernommen. Sein Vorgänger Oliver Jeitler wird sich als Fraktionsobmann weiterhin voll und ganz der Arbeit im Gemeinderat widmen. Schneitler verfügt über reichlich Erfahrung in der Führung einer freiheitlichen Ortsorganisation aus seiner Zeit als Obmannn in Zwettl an der Rodl von 2003 bis 2007.

Erste Glückwünsche zur erfolgten Aufgabenteilung gab es von Bezirksparteiobmann LAbg. Günter Pröller. „Die Aufgaben teilen und die Kräfte bündeln ist eine gute Basis für die Gemeinderatswahl 2021“, so LAbg. Pröller zum Obmannwechsel.