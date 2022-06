Bei herrlichem Wetter gingen am verlängerten Fronleichnamswochenende gleich zwei Highlights der Sportunion Traberg über die Bühne.

Beim 7. Traberger Bierlauf und beim Fußballkleinfeldturnier auf der Panoramaarena in Traberg wurde geschwitzt und gekämpft!

Beim Bierlauf gingen Thomas Pammer und Jürgen Danner mit einem neuen Streckenrekord von 16:10 als Sieger wieder hervor.

Das Kleinfeldturnier 2022 entschieden „Stiftl United“ in einem spannenden Finale gegen „Die Eingeölten“ für sich.

Beide Veranstaltungen waren ein großer Erfolg und werden am 8. und 10. Juni 2023 auf der Panoramaarena in Traberg wieder über die Bühne gehen!