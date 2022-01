Man kanns so oder so sehen!

Auf der eine Seite ist es schlecht für die Natur wenn Öl ausgelaufen ist, auf der andern Seite hats auch zumindest für mich was positives.

Ich konnte dieses Farbenspiel künstlerisch festhalten und es erinnert mich an ein Lied von Reinhard Mey >Schillernd wie ein Regenbogen<

LG.Albert