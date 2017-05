Nach Aufholjagd mit Biss nach Katsdorf

08.05.2017, 20:37 Uhr

Gallneukirchen kehrte nach aussichtslosem Rückstand in Landesliga-Hit gegen Sierning zurück.

GALLNEUKIRCHEN (rei). Ein Spiel dauert neunzig Minuten. Diese Erfahrung machten Siernings Kicker am Samstag in Gallneukirchen und auch die Fans trauten ihren Augen nicht. In einer wilden Aufholjagd schossen Stefan Wiesinger (66., E., 82.) und Mani Pichler (72., 80.) die "Gallier" zu einem verdienten 4:4-Remis.Keine VerschnaufpauseNach dem gewonnenen Punkt sollen gegen Katsdorf weitere Folgen. "Wir fahren mit Schwung zu diesem regionalen Schlager und rechnen uns durchaus Chancen aus", so Coach Niki Nimmervoll, der betont: "Mit einer ähnlich starken Leistung werden wir Katsdorf nicht nur ein ordentlicher Gegner sein, sondern alles abverlangen." Mit einem vollen Erfolg könnte die junge Gallneukirchner Mannschaft einen großen Schritt in Richtung Landesliga-Ost-Klassenerhalt setzen.