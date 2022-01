Am 8. Februar wird zu einem Vortrag in den Kunstbahnhof Wörthersee in Velden (Bahnhofplatz) geladen.

VELDEN. Ab 19 Uhr gibt Gerda Madl-Kren mit Bildern und Beispielen einen kurzweiligen Einblick in vier verschiedene Druckverfahren: Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck (Lithographie) und Durchdruck (Siebdruck). Im Rahmen dieses Abends wird auch die antike Tiefdruckpresse des Druckteams Club für Bild und Bildung vorgestellt. Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 0676/3205884, gerne auch per SMS. Bitte um Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln. Schon jetzt einen weiteren Workshop von Madl-Kren vormerken: Am Samstag, 12. Februar, von 19 bis 2 Uhr, findet das "Valentinsmalen bei Nacht" statt. Auch als Ersatz für das Offene Malatelier im Kunstbahnhof in der Silvesternacht. Alle Material zum Zeichnen und Malen liegt bereit. Pandemiebedingt ist ein spontaner nicht möglich, daher um Anmeldung unter 0664/444 9241 oder 0676/3205 884 oder per Email offenesatelierwoerthersee@gmx.at.

Gerda Madl-Kren und Hildegard Griesser freuen sich auf Sie und die Bilder dieser ganz besonderen Nacht.