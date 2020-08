Eingeschaltete Herdplatte verursachte Wohnungsbrand. Nachbar entdeckte den Brand und begann mit den Löscharbeiten. Nicht ohne Folgen: Er wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins LKH Villach eingeliefert.

VELDEN. Heute zu Mittag brach in der Küche einer von drei Deutschen gemieteten Wohnung in der Gemeinde Velden am Wörthersee ein brand aus. Ursache war eine eingeschaltete Herdplatte, auf der ein Plattengriller stand.

Nachbar schritt zur Tat



Aufgrund eines Brandmelders von einem 54-jährigen Wohnungsnachbarn wurde der Brand entdeckt. Als eben dieser Nachbar den Brand bemerkte, trat der Mann die Tür auf und begann mit einem Handfeuerlöscher die Löscharbeiten. Die eintreffenden Feuerwehren Augsdorf und Velden führten die restliche Brandbekämpfung durch.

Rauchgasvergiftung vermutet



Der Brandentdecker wurde von der Rettung wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Villach gebracht. Sowohl die Wohnung als auch das Stiegenhaus wurden stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.