Das bekannt Musik-Duo "Outi and Lee" ist unter die BuchautorInnen gegangen.

Seit 1988 zieht das finnisch-kärntnerische Paar Outi und Leander Müller mit Songs über Gott und die Welt durch die Lande. Das läuft nicht immer aalglatt ab: Pannen auf der Bühne, im Gefängnis, am Flughafen, im Schneesturm, am See.

Das Ganze erheiternd – berührend – (ent)spannend erzählt in 52 schrägen Kurzgeschichten mit 33 Cartoons aus dem Musiker-Alltag von Outi & Lee. Präsentiert im Aichwaldseebad mit Musikeinlagen der AutorInnen.

Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden für die Kulturarbeit herzlich willkommen.

Die Ausstellung "Kunst trifft Handwerk" von Astrid Walluschnig ist noch bis Anfang September im Badehaus am Aichwaldsee zu sehen.

Kulinarische Versorgung gibt es wie immer von Christian und Katarzyna Sternad vom Café Seerose am Aichwaldsee

ACHTUNG: Bei Schlechtwetter begrenzte Besucherplätze aufgrund der Corona-Abstandsregeln!

Rückfragen unter 0664/1104131 oder verein@kulturgarten-aichwaldsee.at