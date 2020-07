Das Silent Cinema Open Air Kino tourt durch ganz Österreich. Anfang August macht die Tour Halt in Velden.



VELDEN. Mit einer Kinoleinwand, Projektor und Kopfhörern im Gepäck tourt die Silent Cinema Open Air Tour – presented by Coca-Cola – ab 1. Juli durch ganz Österreich.

Vom Schlossplatz in Eisenstadt, auf das Schiff „Sonnenkönigin“ in Bregenz, weiter zum Wörthersee in Velden und nach Linz an die Donau – an den schönsten Plätzen Österreichs. Den Film bestimmen die Besucher selbst – bis zehn Tage vor dem Tour Stopp des Popup-Kinos kann online dazu abgestimmt werden.

Popup-Kino tourt durchs Land



Die Silent Cinema Open Air Tour findet an 27 Terminen in ganz Österreich statt und lädt alle

dazu ein, Filme unter freiem Himmel zu genießen. Jeder Besucher erhält einen kabellosen Kopfhörer und kann selbst wählen, ob er den Spielfilm auf Deutsch oder im Originalton erleben möchte. Auch die Lautstärke kann jeder Besucher an seinem Kopfhörer selbst bestimmen.

Velden freut sich auf den Event



„Das Eventprogramm diesen Sommer wurde auch in Velden erheblich eingeschränkt. Trotzdem war es uns wichtig, unseren Gästen aus dem In- und Ausland ein ansprechendes Programm bieten zu können. Deswegen freuen wir uns besonders, dass die Silent Cinema Openair Tour auch bei uns Halt machen wird und unseren Leuten die Möglichkeit bietet, einen ganz besonderen Sommerabend zu erleben“, so Bernhard Koban, Geschäftsführer Veldener Tourismus GmbH.

-----

Zur Sache: Die Silent Cinema Open Air Tour 2020 wird unterstützt von Coca-Cola, Hitradio Ö3, RTLZWEI und Ford. Konzeption & Umsetzung: strolzevents in Zusammenarbeit mit colorphyll

Informationen: silentcinema.at

