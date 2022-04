Heute gegen 15.30 Uhr langte die Anzeige über eine Wasserverunreinigung des Wörthersees in der Westbucht bei Velden am Wörthersee, Bezirk Villach-Land ein.

VILLACH LAND. Heute kam es in Velden am Wörthersee zu einer Anzeige wegen verunreinigtem Wasser. Es konnte eine Verunreinigung durch Treibstoff in Form einer Schlierenbildung auf der Wasseroberfläche des Sees auf eine Fläche von rund 500 m2 festgestellt werden.

Feuerwehr schritt zur Hilfe

Durch die Freiwillige Feuerwehr Velden konnte der Zufluss, über den der Treibstoff vermutlich in den See gelangte, abgedichtet werden. Es wurde ein umweltkundiges Organ der Landespolizeidirektion Kärnten, so wie der Landeschemiker des Landes Kärnten verständigt.

Ursache noch nicht festgestellt

Bei einem Lokalaugenschein stellte der Landeschemiker fest, dass es sich um keine schwerwiegende Gefährdung der Umwelt handelt.

Bis dato konnte die Ursache der Verunreinigung noch nicht festgestellt werden.