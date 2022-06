Am kommenden Sonntag startet der 24. Ironman Austria in Klagenfurt. Unter 10 Stunden ist das Ziel der Wernbergerin Chiara Marita Szolderits.

WERNBERG. (Peter Tiefling) Nachdem es im Vorjahr coronbedingt nur ein reduziertes Starterfeld von 1500 Triathleten gab, geht der heurige Ironman Austria mit ungefähr 4000 eisenharten Sportlerinnen und Sportlern am kommenden Sonntag (3.7.) über die Bühne. Nach dem Schwimmteil im Wörthersee/Strandbad (3,8 Km), führt die Radstreckenführung (180,2 Km/1490 Hm) wieder von Klagenfurt/Minimundus ausgehend über Maria Saal, den Stadtteil von St. Veit/Glan, nach Feldkirchen. Dort geht es heuer auch durch den Stadtkern von Tiebelstadt, um dann über Moosburg zurück nach Klagenfurt zu kehren und die zweite Schleife über die altbewährte Route, Wörthersee Südufer bis nach Velden, über den berüchtigten Rupertiberg und Ludmannsdorf hinunter nach Klagenfurt, zur Wechselstation und der dritten Iromandisziplin (Laufen/42,2 Km). Wie immer ein Monsterprogramm, dass, die in Wernberg wohnhafte Chiara Marita Szolderits heuer abermals in Angriff nehmen wird. „Schön wäre eine Finisherzeit unter 10 Stunden zu schaffen“, gibt sich die dreiundzwanzigjährige Amateurtriathletin kämpferisch.

Motivator Drauradweg

Eigentlich ist die sympathische Infineon-Softwareentwicklern nicht die typische Extremsportlerin. Kam eigentlich per Zufall und über den Heilungsprozess einer Knieverletzung im Jahre 2018 zum Radfahren. „Mein Arzt hat es mir empfohlen. So habe ich eben das Rennrad von meinem Vater Günther Szolderits aus dem Keller geholt und bin losgefahren. Habe richtig Freude und Spaß dabei empfunden. Meine Kilometerleistung ständig gesteigert und auch mit dem Laufsport begonnen. Als perfekte motivierende Trainingsroute hat sich dabei jetzt der Drauradweg herauskristallisiert. Aber dass er mich so schnell zum Ausdauersport bringt, daran habe ich dabei nicht gedacht“, sagt Chiara Marita.

Virus Ironman

Mit Schnell, meint die zweifache Masterstudentin (Artificial Intelligence & Cybersecurity), etwa die Zeitspanne von einem Jahr. Denn in diesem Zeitfenster hatte sie sich bereits zu ihren ersten Wettbewerben angemeldet. Wobei sie sich damals noch als Brustschwimmerin ins Ziel kämpfte und trotzdem Siege und Top Zehn Platzierungen für sich verbuchen durfte. Gleichzeitig war es aber auch ihr persönlicher Startschuß für den Virus Ironman. „Dazu mußte ich aber meine Schwimmtechnik verbessern, und habe mir die Kraultechnik angelernt. Denn ich wollte nach 10 bis 11 Stunden Gesamtzeit über die Ziellinie laufen. So konnte ich letztes Jahr nach 10 Stunden 9 Minuten finishen“.

Zusätzliche Motivation

Mit dieser Superzeit, trotz wenigen Trainingslaufkilometern, konnte sich die von X-Sport Power, Kraftbike St. Donau, OmniBiotic und Arena vielseitig unterstützte Athletin, als sechsbeste Österreicherin (Gesamt 18.) für einen Startplatz beim legendären Hawaii Ironman qualifizieren und zusätzliche Energie tanken. „Sonntag möchte ich mit einem schnellen Swimsplit punkten. Das ich es kann, habe ich bereits in zwei Wettbewerben festgestellt. Die Laufleistung sollte auch passen und die Radkilometer sowieso. Denn hier hatte ich in meinem besten Freund Adrian Igerc einen perfekten Trainingspartner. Ich liebe das persönliche Trainingsgefühl. Brauche keinen Trainer oder externen Trainingsplan, denn im Omni Biotic Power Team habe ich meine perfekte Heimat und Unterstützung gefunden“, sagt die Hobbymusikerin, schwingt sich auf Rennrad und düst davon.