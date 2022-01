Gibt es einen besseren Zeitpunkt für ein Formhoch als die letzten Tage vor Start der olympischen Bewerbe?! Die Wahl-Kärntnerin Conny Hütter kann. Auch in Anbetracht dessen, dass einige der besten Läuferinnen sich für das nahende Olympia-Spektakel vorbereiten und nicht am Start standen, ein ganz lautes Lebenszeichen der österreichischen Medaillen-Hoffnung.

GARMISCH/KÄRNTEN. Erst gestern holte sich Hütter, die ihren Wohnsitz mittlerweile zu großen Teilen zu ihrem Partner Christian Walder nach Fresach verlegt hat, in der Abfahrt mit Rang drei den ersten Podestplatz seit 2018. Heute reicht es für ganz oben: Federica Brignone war zuvor mit einer Top-Zeit in Führung gegangen und kaum jemand rechnete damit, dass ihr noch eine Läuferin nahe kommen könnte.

Hütter mit Traumlauf zum Sieg

Hütter zeigte jedoch von obene weg eine beherzte Leistung, lag bei den Zwischenzeiten nur knapp hinter der Italienerin - am Ende setzt sie dieselbe Zeit ins Ziel, die beiden liegen ex aequo in Front. Es ist dies der erste Super-G-Sieg einer Österreicherin seit knapp zwei Jahren. Nach einer Reihe von Verletzungen der Kreuzbänder scheint Hütter nun wieder voll da zu sein - sie ist somit auch bei den Speed-Bewerben in Peking ein heißes Eisen für Österreich und Kärnten.

Auch Villcherin Fest zeigt auf

Auch eine weitere Kärntnerin zeigte ganz groß auf: Die Villacherin Nadine Fest vom SC Gerlitzen verpasst um nur elf Hundertstelsekunden das Podest und holt sich den fünften Rang. Auf dem drittel Platz landet die Steirerin Tamara Tippler, auf dem vierten die Salzburgerin Mirjam Puchner.