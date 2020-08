Im Juni eröffnete in Velden erster Rast-Stellplatz für Wohnmobile.



VELDEN. Unter dem Motto „serviciert und kärnterisch“ öffnete Anfang Juni in Velden der erste Rast-Stellplatz für Wohnmobile. Der als Einzelunternehmen geführte Familienbetrieb von Dagmar Gfrerer bietet 24 Stunden Rast-Stellplätze für Wohnmobile in Zentrumsnähe von Velden. Dies soll auch ein zusätzliches Angebot für die Belebung der Vor- und Nachsaison darstellen.

´Synergien mit anderen Plätzen



Die Familie Gfrerer, selbst leidenschaftliche Camper, bringt ihre eigenen Erfahrungen und zusätzlich Erfahrungen als Camping Wirt mit und möchten mit dem modern ausgestatteten Rast-Stellplatz einen neuen Gästekreis ansprechen. "Auch die Zusammenarbeit mit anderen Campingplätzen in der Umgebung, hier Synergien zu schaffen ist uns ein Anliegen", so Dagmar Gfrerer.

Erfreut über zusätzliches Angebot



Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk, Vizebürgermeister Helmut Steiner und Tourismuschef Bernhard Pichler-Koban gratulierten zu dem Projekt und zeigten sich erfreut über das zusätzliche Angebot für Velden.