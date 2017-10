Judokas erfolgreich - Judo Semering - St. Georgen im Gailtal

15.10.2017, 18:13 Uhr

Sie konnten die erlernten Techniken bereits sehr erfolgreich umsetzen und folgende Platzierungen erreichen:1. Platz Gregor Pichler U14 - 73 kg...2. Platz Philomena Pichler U10 - 28 kg3. Platz Lorenz Pichler U12 - 50 kg

Auch Melanie Brandstätter, Michaela Brandstätter und Melanie Wettl zeigten bereits tolle Kämpfe und konnten wertvolle Kampferfahrungen sammeln. Leider reichte es diesmal nicht für eine Medaille.Wir gratulieren allen Teilnehmern.Am Samstag, den 21.10., findet von 9-10 Uhr wieder ein kostenloses Schnuppertraining für Kinder ab 6 Jahren in der ehemaligen VS in St. Georgen/Gailtal von 9-10 Uhr statt. Ab 10 Uhr trainieren unsere Fortgeschrittenen. Auch Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen.