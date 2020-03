VILLACH (bk). Genuss von feinsten kulinarischen Köstlichkeiten in einem perfekten Ambiente, dazu hatte man im Hotel Palais 26 bei einem „Food & Wine Day“ die Möglichkeit. Hoteldirektor Mario Gruber und sein Team stellten ein vielfältiges kulinarisches Programm zusammen. Aufgeteilt auf zwei Etagen des Hotels bekamen die rund 250 Gäste die Möglichkeit bei den einzelnen „Stationen“ zu gustieren, verkosten und zu genießen – ähnlich einem „Street Food Market“.

Verschiedene Köstlichkeiten

Der KIWANIS-Club Villach bot Austern an und Club-Präsident Rene Tarmastin animierte gemeinsam mit „Dean from Vienna“ Eugen Przybylowicz die Gäste zum Kauf von Losen. Zu gewinnen gab es ein wunderbares Kunstwerk des bekannten Künstlers Bernd Svetnik. Im gleichen Bereich wurde von Toto Henreich feinster „Veuve Clicquot“-Champagner kredenzt. Die „Mannschaften“ des Palais 26, des Rocket-Rooms Velden und der Villa Bulfon konnten mit ihren Köstlichkeiten restlos begeistern. Das „Atterox“-Sandwich, kreiert von Küchenchef Egor Kirikov, fand zum Beispiel rasenden Absatz. Edle Weine von „Kate & Kon“, „MAYER der Wein“ und Weingut Strobl wurden ebenfalls zum Verkosten angeboten. Ein wahres Schlaraffenland bot sich für alle Fans des „süßen Versuchung“ im Obergeschoss des Hotels. Konditormeisterin Uschi Klinger – eine echte Meisterin ihres Faches – servierte süße Kunstwerke, die nicht nur den Gaumen, sondern auch das Auge verzückten. Torten, so kunst- und liebevoll drapiert, dass man sich fast davor scheute, selbige anzuschneiden. Auch die Käseliebhaber kamen mit Käse der Fromagerie Antony und Käse aus Österreich voll auf ihre Kosten. Für die Fans von gutem Gin war bestens in der „Gin, Rum & Vodka Bar“ gesorgt.

Beim Genießen mit dabei waren u.a. die Hotelchefs Andreas Hofmayer und Hansjörg Kofler, Kirchtags-GF Joe Presslinger, WOCHE-Villach Chef Erich Ruttnig, 5-Minuten-Chef Hansjörg Berger, Trachtenkönig Thomas Rettl, Designerin Emel Gloss, Marketingexperte Gerhard Brüggler, Künstlerin Eva-Maria Korsche, "Prinzessin" Hannah Widnig, HotelchefinMichaela Tiefenbacher, Bernd Bernsteiner u.v.m.