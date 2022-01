Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend im Stadtgebiet von Villach.

VILLACH. Am Montag gegen 19:40 Uhr bog ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach in Villach mit einem Traktor mit im Frontbereich montierter Schneefräse von der Tiroler Straße kommend in die Pogöriacher Straße ein, wobei es zur rechtwinkeligen Kollision mit dem auf der Pogöriacher Straße fahrenden PKW, gelenkt von einer 24-jährigen Frau aus Villach kam. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Pkw einer Frau aus Feldkirchen. Die 24-jährige wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere geborgen werden. Sie wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht, wo sie laut Angaben der Polizei ihren schweren Verletzungen erlag.