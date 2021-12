Katharina Kandolf aus Villach ist eine begeisterte Hobby-Bäckerin. Schon lange vor Weihnachten steht sie in der Küche und probiert neue Sorten aus.

VILLACH. Zwei bis dato unbekannte Rezepte pro Jahr sind es immer mindestens. „Meistens fange ich bereits Ende Oktober mit dem Backen der Weihnachtskekse an. Wenn es einmal später wird, fragt mich die gesamte Familie schockiert, warum es noch nicht nach Weihnachtsbäckerei duftet“, sagt die 27-Jährige mit einem Lachen. Spätestens bis zum ersten Adventsonntag ist Katharina mit allen Sorten fertig. Abnehmer findet sie für ihre Köstlichkeiten einige: Freunde, Familie oder Arbeitskollegen – wobei letztere meist erst nach Weihnachten in den Genuss kommen. Das Back-Gen hat die Villacherin von ihrer Oma übernommen. „Meine Mutter ist eher eine begnadete Köchin. Aber von meiner Oma habe ich schon einige Familienrezepte bekommen, die ich jedes Jahr mit Begeisterung nachbacke.“

Kekse beruhigen

Woher kommt die Leidenschaft? „Für mich ist das Backen sehr beruhigend und hilft mir auch oft, meine Gedanken zu sammeln und das Leben etwas zu entschleunigen. Außerdem finde ich es schön, wenn ich meinem Umfeld mit meinen Keksen und Kuchen eine Freude bereiten kann. Selbstverständlich habe ich aber auch viele andere Interessen und Hobbys, aber nur wenige, die mich so entspannen.“ Waren es anfangs rund 15 Keks-Sorten so ist die Anzahl inzwischen stark gestiegen. „Im vergangenen Jahr war es aufgrund von Corona etwas extremer, da habe ich 32 Sorten gebacken“, erzählt Katharina. Den größten Wert legt sie auf Geschmack, bei der Dekorationen geht sie sparsam um: „Bei Weihnachtskeksen heißt das, dass sie meistens nur in Schokolade getunkt oder leicht angezuckert werden. Außerdem müssen meine Kekse klein sein, sodass man sich problemlos durch alle Sorten durchkosten kann.“ Katharinas Lieblingskekse sind übrigens nicht von ihr selbst gebacken: „Die Schokobusserln, die meine Oma macht. Knapp gefolgt von Pistazien- und Schokokeksen.“

Rezept Schokokekse

Zutaten: 150g Butter, 100g Zucker, 50g Marzipan, 10g Vanillezucker, 1 EL Kirschsirup, 1 Ei, 300g Mehl, 1 TL Backpulver, 50g Backkakao.

Weiche Butter mit Marzipan, Feinkristallzucker, einer Prise Salz, Kirschsirup und dem Ei verkneten. Das Mehl mit Backpulver und ungesüßtem Kakao vermischen, und zu den anderen Zutaten dazu sieben. Alles zu einem glatten Teig verkneten und mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Bei 180°C Umluft ca. 15 Minuten backen. Am besten schmecken die Kekse, wenn sie mit Kirschmarmelade und Marzipan gefüllt werden.