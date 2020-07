Bled ist der Name einer Gemeinde am Bleder See

im nordwestlichen Teil Sloweniens -

wenige Kilometer südlich der österreichischen Grenze.

Die winzig kleine Insel Bled (Blejski) mit der markanten Kirche

ist eines der beliebtesten und berühmtesten Fotomotive

ganz Sloweniens.

Der kleine Ort Bled und der gleichnamige Alpensee

gehören zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten -

ein wahres Juwel inmitten der Bergkulisse am Horizont!

Den besten Ausblick auf die markante Insel im See

hat man von einem Hügel im Südwesten,

bei einem sechs Kilometer langem Spaziergang rund um den See...

Wünsche auch euch allen noch einen schönen Abend;

mit lieben Grüßen Hildegard Stauder